Neue Sprach-, Sport- und Entspannungskurse bei der Kreisvolkshochschule in Salzhausen

Neue Sprachkurse bietet jetzt die Außenstelle Salzhausen der Kreisvolkshochschule (KVHS) an: Englisch für den Berufsalltag (ab 22. Februar mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr in der Oberschule/Kreuzweg, Kosten für fünf Termine: 36 Euro, Dozentin: Astrid Beel-Mithoff), Englisch für den Urlaub (ab 23. Februar donnerstags von 19 bis 20.30 Uhr im Haus des Gastes/Schützenstraße 4, Kosten für zehn Termine: 72 Euro, Dozentin: Astrid Beel-Mithoff) und Italienisch für den Urlaub (Wochenendseminar am Freitag, 10. März, von 18 bis 20.30 Uhr sowie am Samstag und Sonntag 11./12. März von 9 bis 14 Uhr im Haus des Gastes, Kosten: 54 Euro, Dozentin: Patrizia Miotto).Folgende neue Sport- und Entspannungskurse stehen auf dem Programm: Kundalini Yoga (Schnupperkursus ab 2. März an sechs Donnerstagen jeweils von 19.45 bis 21.15 Uhr für 46 Euro im Haus des Gastes; Anfänger und Fortgeschrittene ab 27. April an sieben Donnerstagen für 54 Euro am gleichen Ort, Dozentin: Kerstin Grönwall), Smovey-Entspannungsworkshop (am Freitag, 3. März, von 18.30 bis 21 Uhr im Gesundheitszentrum/Bahnhofstraße, Kosten: 15 Euro, Dozentin: Nadine Laudahn, Smoveyringe können gestellt werden) und ein "Biodanza - Tanzen erleben"-Workshop (am Samstag, 1. April, von 11 bis 17 Uhr im Gesundheitszentrum, Kosten: 31 Euro, Dozentin: Birgit Rinke).- Anmeldung unter http://www.kvhs-harburg.de, per E-Mail an salzhausen@kvhs-harburg.de oder schriftlich an die KVHS Harburg, Schützenstraße 4, 21376 Salzhausen. Beratung dienstags von 10 bis 12 Uhr unter Tel. 04172 - 9789855.