Neuer Fahrradweg von Eichholz nach Oldershausen wird eingeweiht

ce. Eichholz. Zur Einweihung des neuen Fahrradweges von Eichholz nach Oldershausen lädt die Gemeinde Marschacht auch im Namen des Landkreises Harburg alle Interessierten am Mittwoch, 17. Mai, ein. Die Teilnehmer treffen sich um 16.30 Uhr am Fahrbahnteiler am Eichholzer Ortsausgang in Richtung Oldershausen. Dann findet eine gemeinsame Fahrt auf dem Radweg zum Oldershausener "Harms Hus" (Oldershausener Hauptstraße 15) statt, wo auf das erfolgreich abgeschlossene Vorhaben angestoßen wird.