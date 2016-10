Neuer Kalender über Winsener Elbmarsch ist erhältlich

"Winsener Elbmarsch 2017" heißt der Kalender (Foto: Titelseite), der ab sofort zum Preis von 19,90 Euro in der Tourist-Information im Marstall (Schlossplatz 11, Tel. 04171 - 668075) erhältlich ist. Über das ganze Jahr ist das Team der Tourist-Information oft beruflich in der Region unterwegs. Dabei macht die Kamera als ständiger Begleiter es möglich, viele einzigartige Impressionen in Bildern festzuhalten. Ihre Lieblingsmotive haben die Mitarbeiterinnen jetzt erstmals in einem Kalender zusammengefasst, der Stadt, Land, Natur und Kultur im Wandel der Jahreszeiten zeigt. Zudem kann man auch eigene Termine eintragen.