Die neue Ausgabe des Veranstaltungskalenders "Winsener Highlights 2017" ist jetzt erschienen. Wie in den Vorjahren gibt es darin einen Überblick über die attraktivsten Feste und Veranstaltungen von Vereinen, Organisationen und Privatleuten in der Luhemetropole. Die "Highlights" sind kostenlos im Rathaus, bei der Tourist-Information im Marstall, in vielen Geschäften sowie unter http://www.winsen.de als Download erhältlich.