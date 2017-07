Neuer Winsener Vikar Niklas Schilling hält erste Predigt

ce. Winsen. Als neuer Vikar hat jetzt Niklas Schilling (29) seinen Dienst in der Winsener St. Marien-Kirchengemeinde angetreten. Seine erste Predigt hält er am Sonntag, 16. Juli, um 10 Uhr in der St. Marien-Kirche (Rathausstraße 3).

Der Theologe wuchs in Niedermarschacht auf und studierte in Kiel und Hamburg Theologie. Sein Berufswunsch wurde geweckt durch die Mitgliedschaft in der evangelischen Jungenschaft "Tyrker" und durch Gespräche mit dem damaligen Marschachter Pastor Lars Neumann. In den kommenden zwei Jahren seines Vikariates wird Niklas Schilling alles lernen, was die Arbeit eines Pastors ausmacht. Danach folgt das zweite theologische Examen.

Niklas Schilling ist verheiratet, spielt Basketball und unternimmt in der Freizeit gerne Spaziergänge mit seinem Hund.

- Zu erreichen ist Schilling unter Tel. 0157 - 80758834 oder per E-Mail unter niklas.schilling.net.