Neues Heft über die Reformation in Winsen erschienen

ce. Winsen. "Die lutherische Reformation in Winsen an der Luhe" heißt ein neues Heft, das jetzt anlässlich des 500-jährigen Reformationsjubiläums in der Schriftenreihe "Winsener Geschichtsblätter - Neue Folge" des Heimat- und Museumvereins erschienen ist. Autor Dr. Jürgen Klahn fand bei seinen Recherchen zahlreiche Dokumente, die eine Neubewertung der damaligen Ereignisse erforderlich machen. Unterstützt wurde die Herausgabe des Heftes auch von der St. Marien-Kirchengemeinde. Dort, im Buchhandel und im Winsener Marstall-Museum ist das 60-seitige Heft zum Preis von 3 Euro erhältlich.

Die Schriftenreihe knüpft an die alten Winsener Geschichtsblätter der 1920er und 1930er Jahre an.