Noch Bewerbungen möglich für Kulturpreis "Blauer Löwe" des Landkreises Harburg

Beiträge in der Sparte "Inklusive Kulturprojekte" sind gefragt

Einige Bewerbungen sind bereits eingegangen, weitere sind gerne gesehen: Noch bis 14. Juli können sich interessierte Einzelpersonen und Gruppen melden, die den Kulturpreis "Blauer Löwe 2018" des Landkreises Harburg in der Sparte "Inklusive Kulturprojekte" erhalten möchten. Einen wesentlichen Beitrag zur kulturellen Vielfalt in der Region leisten Menschen mit Behinderung, die in verschiedensten Projekten aktiv sind. Besonders erfolgreiche Projekte ehrt der Landkreis mit seinem Kulturpreis. Die gläserne Trophäe, die das Kreiswappen-Tier im Handstand zeigt, ist mit einem Preisgeld der Stiftung der Sparkasse Harburg-Buxtehude in Höhe von 2.000 Euro dotiertBewerbungen von erst seit Kurzem existierenden Projekten sind genauso gerne gesehen wie Initiativen, die bereits seit längerer Zeit zusammenarbeiten. Alle Kulturgattungen sind willkommen - Bands, Chöre und Tanzgruppen ebenso wie bildende Künstlern. Aber auch in Bereichen wie Theater oder Literatur Aktive können teilnehmen.Ein deutlicher Bezug der Bewerber zum Landkreis Harburg ist zwingend notwendig. Ein hoher künstlerischer Anspruch der Projekte wird ebenfalls vorausgesetzt. Selbstverständlich können auch Vorschläge für geeignete Projekte aus der Bevölkerung kommen.Bewerber reichen ihre Unterlagen beim Freilichtmuseum am Kiekeberg, Am Kiekeberg 1, 21224 Rosengarten-Ehestorf zu Händen Annika Flüchter ein. Abzugeben sind auch Informationen zur Historie des jeweiligen Projektes und zum kreativen Schaffen der Teilnehmer sowie Belege ihres künstlerischen Wirkens. Eine Jury aus Vertretern der lokalen Medien - darunter WOCHENBLATT-Redakteur Christoph Ehlermann -, des Landkreises Harburg, der Sparkasse Harburg-Buxtehude und von Kulturinstitutionen nimmt die Bewertung vor.Der Gewinner erhält den "Blauen Löwen" bei der feierlichen Preisverleihung im November in der Buchholzer Empore Buchholz. Dabei präsentiert der Preisträger auch einige seiner Werke.• Weitere Infos sowie Bewerbungsformulare unter www.kulturlandkreis-harburg.de, bei Annika Flüchter unter Tel. 040 - 79017671 oder per E-Mail an fluechter@kiekeberg-museum.de.