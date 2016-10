Noch Karten da für Benefizkonzert mit "Showpianist" David Harrington zugunsten der DMSG-Beratungsstelle Winsen

Winsen (Luhe): Marstall-Museum |

ce. Winsen. Noch ein paar Karten gibt es für das zehnte und letzte Benefizkonzert. das der an Multipler Sklerose (MS) erkrankte und kürzlich verstorbene Dieter R. Schewe aus Winsen (das WOCHENBLATT berichtete) geplant hat. Das Konzert mit David Harrington, einer Hälfte des international bekannten Duos "Die Showpianisten", findet am Freitag, 21. Oktober, um 19.07 Uhr im Winsener Marstall (Schloßplatz 11) statt. Veranstalterin ist Schewes Witwe Petra. Das Publikum darf sich auf einen Abend voller mitreißender Klaviermusik, Gesang und guter Laune freuen. Der Erlös geht an die DMSG-Beratungsstelle Winsen. - Tickets im Vorverkauf in Winsen bei der Tourist-Information im Marstall, bei Famila und in der Schanzenhof-Apotheke sowie an der Abendkasse.