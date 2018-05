Noch Plätze frei bei Salzhäuser Jugendzeltlager in Bayern

Noch Plätze frei sind beim Zeltlager des Vereins "Salzhäuser Jugendzeltlager" für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren, das vom 2. bis 14. Juli nach Tapfheim in Bayern führt. Neben dem Baden im Baggersee bietet der Zeltplatz einen Beachvolleyballplatz, aber auch Basketball und Tischtennis können gespielt werden. Auf dem abwechslungsreichen Programm stehen die traditionelle Rallye, die Lagerliga, Ausflüge sowie viel Freizeit für die Teilnehmer.Die Teilnahme am Jugendzeltlager kostet für Vereinsmitglieder 300 Euro, für Nichtmitglieder 310 Euro. Darin enthalten sind An- und Abreise, Vollverpflegung, Zeltplatzmiete, Zeltmaterial, Ausfahrten, T-Shirts, Eintrittsgelder, umfassender Versicherungsschutz und sonstige Gebühren. Nicht im Preis inbegriffen ist Taschengeld.- Weitere Infos und Anmeldung bis 1. Juni unter www.jugendzeltlager.com.