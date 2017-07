Noch Plätze frei bei Tour des DRK Drage-Schwinde nach Lübeck

ce. Drage/Schwinde. Noch Plätze frei sind für Interessierte bei einer Tagesfahrt nach Lübeck, die der DRK-Ortsverein Drage-Schwinde am Mittwoch, 9. August, anbietet. Gestartet wird mit dem Bus. Von Lübeck aus geht es per Schiff vorbei am alten Fischerdorf Gothmund zum Travemünder Hafen. Dort gibt es im "Fischtempel" ein Mittagessen mit Live-Unterhaltung. Anschließend steht den Teilnehmen ausreichend freie Zeit zum Bummeln zur Verfügung. Die Kosten für den Ausflug betragen 49 Euro pro Person.

- Anmeldung und Infos bei der DRK-Ortsvereinsvorsitzenden Gisela Wieckhorst unter Tel. 04176 - 203 oder unter 0170 - 6027265.