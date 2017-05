Offene Ateliers in der Elbmarsch

ce. Elbmarsch. Zum "Tag des offenen Ateliers" lädt der Verein "WIR - Kunst und Kultur in der Elbmarsch" wieder alle Freunde des kreativen Schaffens am Sonntag, 28. Mai, ein. In der Zeit von 11 bis 18 Uhr zeigen mehr als 30 Künstler in sechs Ateliers in Marschacht und Tespe ihre Arbeiten. Gezeigt werden Holz, Schmuck, Genähtes, Malereien, Zeichnungen, Fotografien, Skulpturen sowie Keramik-, Speckstein- und Schmiedearbeiten. Live präsentiert werden Fotobearbeitung, Karikaturen und eine Lesung. Zur Stärkung der Gäste gibt es Kaffee und selbst gebackenen Kuchen.

Großen Anklang fand übrigens eine Ausstellung, mit der die "WIR"-Maler kürzlich auf dem Frühjahrsmarkt auf dem schleswig-holsteinischen Gut Basthorst zu Gast waren. "Die Besucher waren beeindruckt von unserer Vielfalt an Kunstrichtungen", so Michael Böhm und Michael Stolz, die Sprecher der Malergruppe.

- Infos und Anschriften zum "Tag des offenen Ateliers" unter www.wir-kunstundkulturinderelbmarsch.de.