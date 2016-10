Offene Probe für Winsener "Sternenstaub"-Musical

Winsen (Luhe): Jugendzentrum Egons |

ce. Winsen. Zu einer öffentlichen Probe für sein am 10. Dezember stattfindendes Musical "Cabaret Royal" lädt der Winsener Kinder- und Jugendchor "Sternenstaub" am Mittwoch, 26. Oktober, um 19 Uhr in der Disco des Jugendzentrums "Egon's" (Mozartstraße 6) ein. Die Einladung richtet sich insbesondere an Jungen und Mädchen zwischen zehn und 14 Jahren, die ab der im Februar 2017 mit einem Casting startenden nächsten "Sternenstaub"-Saison dabei sein und ein neues Musical einstudieren wollen. Wer ein "Sternenstaub"-Kind werden möchte, muss gern singen, tanzen und schauspielern, verlässlich zu allen Proben mittwochs ab 19 Uhr ins "Egon's" kommen sowie Ausdauer und Spaß an Leistung haben. - Infos und Anmeldung zur öffentlichen Probe unter Tel. 04171 - 4094561 bei Chorleiterin Petra Golly