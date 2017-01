Offene Sprechstunden zu Pflegefragen in Winsen

Winsen (Luhe): Markt-Apotheke |

ce. Winsen. Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat bietet die Markt-Apotheke im Gesundheits-Zentrum Winsen (Marktstraße 4) jeweils von 15 bis 17 Uhr offene Sprechstunden rund um Alter, Pflege und Demenz an. Am 1. Februar informiert die DAK Gesundheit über Leistungen der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen. Und am 15. Februar gewährt der Salzhäuser Verein "Interessengemeinschaft Ambulante Pflege" Einblicke in seine Arbeit.