Ohrenschmaus von "ChorNettO" mit neuer Leiterin Joana Toader

Geballte Stimmkraft beweisen die Sängerinnen und Sänger des beliebten Chores "ChorNettO" aus Amelinghausen, wenn sie am Sonntag, 27. November, um 17 Uhr ein Konzert in der Lüneburger "Vamos!"-Kulturhalle (Scharnhorststraße 1) geben. Die Formation tritt dann erstmals live mit ihrer neuen Leiterin Joana Toader aus Toppenstedt auf. Toader hat außerdem unter anderem noch den Ashäuser Gospelchor "Wings Of Faith" sowie den Egestorfer Kinder- und Jugend-Gospelchor "Joyful Angels" unter ihren Händen. Darüber hinaus steht sie als Profi-Sängerin oft mit ihrem Duett-Partner Jens Dreesmann auf der Bühne.Beim Konzert in Lüneburg stimmen "ChorNettO" einige Lieblingssongs wie "Africa" von Toto und Robbie Williams' "Angels" an sowie neu einstudierte Ohrwürmer, darunter auch Adeles "Skyfall" aus dem gleichnamigen James-Bond-Film.- Karten für 12 Euro an den bekannten Vorverkaufsstellen und für 14 Euro an der Abendkasse. Infos unter http://www.chornetto.de.