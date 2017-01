Operettenmelodien, Musical-Songs, Schlager und Filmmusiken stehen auf dem Programm beim Konzert, das der in Winsen schon bestens bekannte Operettenchor Hamburg unter der Leitung von Doris Vetter am Sonntag, 5. Februar, um 17 Uhr im Marstall (Schloßplatz 11) gibt. Veranstalter ist der Verein "Konzerte in Winsen" mit seinem Vorsitzenden Dieter Kindler.- Karten für 25 Euro in Winsen beim TUI Reisecenter (Rathausstraße 38, Tel. 04171 - 2910) und bei der Tourist-Information im Marstall (Tel. 04171 - 668075) sowie unter http://www.konzerteinwinsen.de.