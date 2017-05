Orgelkonzert mit Bach-Messe in Winsen

Winsen (Luhe): St. Marien-Kirche |

ce. Winsen. Ein Orgelkonzert findet am Sonntag, 21. Mai, um 17 Uhr in der Winsener St. Marien-Kirche (Rathausstraße 3) statt. Anlässlich des Jubiläums "500 Jahre Reformation" spielt Kantor Reinhard Gräler die "Große Orgelmesse" von Johann Sebastian Bach. Gräler befasste sich unter anderem auf einem Meisterkurs in Holland mit der Orgelmusik Bachs. Der Eintritt ist frei, am Kirchenausgang wird um Spenden für die Musik im Gotteshaus gebeten.