Pattensens Schützen bitten zum Vogelschießen

ce. Pattensen. Sein Vogelschießen veranstaltet der Schützenverein Pattensen am Samstag, 5. November, im Schützenhaus (Hirtenbrink 59). Die Schützen und Jugendlichen starten um 14 Uhr, die Damen sind um 14.30 Uhr an der Reihe. Geschossen wird in ziviler Kleidung.