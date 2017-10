Winsen (Luhe): Hanseschule |

ce. Winsen. Neue Kurse bietet der Hansa-Sportverein (HSV) Stöckte an. Pilates für Neu- und Wiedereinsteiger und orientalischer Tanz stehen ab 19. Oktober donnerstags von 17.30 bis 18.30 Uhr bzw. von 18.30 bis 20 Uhr in der Gymnastikhalle der Winsener Hanseschule (Fuhlentwiete 17) auf dem Programm. "NIA - Kampfsport, Tanz und Entspannung" ist ab 25. Oktober mittwochs von 20 bis 21.30 Uhr am gleichen Ort angesagt.

- Infos und Anmeldung bei der HSV-Geschäftsstelle unter Tel. 04171 - 690420 oder per E-Mail unter info@hsvstoeckte.de.