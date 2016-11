Plätze frei bei Selbstverteidigungs-Kursus für Mädchen und junge Frauen in Winsen

ce. Winsen. Noch Plätze frei sind beim Selbstverteidigungskursus für Mädchen und junge Frauen ab zwölf Jahren unter dem Motto "Fit für die Fete", der an den Samstagen 3. und 12. Dezember in der Budo-Halle des TSV Winsen stattfindet. Sponsor ist die Sparkasse Harburg-Buxtehude. Den Teilnehmern wird unter anderem mit einer "Schnaps- und Drogenbrille" eindrucksvoll demonstriert, welchen Einfluss Alkohol und Drogen auf die persönliche Wahrnehmung nehmen können. - Anmeldung und weitere Infos bei Projektleiterin Jessica Weiß vom TSV unter Tel. 0176 - 52357062 oder per E-Mail unter jessica.weiss90@gmx.de. Bei der Anmeldung wird eine Schutzgebühr von 10 Euro erhoben, die auf das Konto des TSV Winsen (DE79207500000007004880, Stichwort „Fit für die Fete“) zu überweisen ist.