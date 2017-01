Predigtreihe zur Luther-Ausstellung "Here I stand" in Winsen

Winsen (Luhe): Gemeindezentrum St. Marien |

ce. Winsen. Themen aus der im Winsener St. Marien-Gemeindezentrum (Kirchstraße 2) laufenden Ausstellung "Here I stand - Luther, die Reformation und die Folgen" werden in einer Predigtreihe für alle Interessierten aufgegriffen, die im Februar jeweils im Gottesdienst um 10 Uhr im Zentrum stattfindet. Am 5. Februar stellt Pastorin Ulrike Koehn eine Lieddichterin der Reformation in den Mittelpunkt ihrer Predigt. Das Leben Martin Luther Kings als einem prominenten Namensträger des Wittenberger Reformators beleuchtet Pastor Markus Kalmbach am 12. Februar. Und für den 19. Februar erarbeitet Pastorin Flore Duda mit Konfirmanden die Grundgedanken der Reformation unter dem Motto "Gesetz und Gnade".