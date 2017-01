Premiere für Science Slam am Gymnasium Winsen

Winsen (Luhe): Gymnasium |

ce. Winsen. Zum ersten Winsener Science Slam lädt das Gymnasium Winsen (Bürgerweide 9) am Donnerstag, 26. Januar, von 9.30 bis 11 Uhr in Kooperation mit der Wolfgang-Borchert-Schule ein. Schüler der Kurse des Faches "Darstellendes Spiel" treten hier bei einem Kurzvortragsturnier gegeneinander an, bei dem sie sich innerhalb einer vorgegebenen Zeit einem wissenschaftlichen Phänomen widmen. Im Gegensatz zum Poetry Slam sind alle Hilfsmittel erlaubt - beispielsweise Präsentationen, Requisiten oder sogar Live-Experimente. Am Ende entscheidet das Publikum, welcher Slammer als Sieger nach Hause geht.