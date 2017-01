Radioandachten mit Winsener Diakon Wilfried Staake

Plattdeutsche Andachten spricht Diakon Wilfried Staake (61) aus Winsen von Montag, 16., bis Freitag, 20. Januar, jeweils gegen 14.20 Uhr auf Radio Niedersachsen in der Reihe "Dat kannst mi glööven" (UKW 103,2 MHz). Staake behandelt Alltagsthemen und setzt sie in Beziehung zu einem Bibelwort oder auch zu diakonischem Handeln. Dabei geht es unter anderem um Schlüssel, Engel, Dankbarkeit und auch um den neuen amerikanischen Präsidenten. Staake ist Öffentlichkeitsbeauftragter des Kirchenkreises Winsen und war schon mehrfach im Radio zu hören. "Mir liegt daran, ganz normal über Gott, die Welt und den Glauben zu reden", so Staake. Die plattdeutsche Sprache helfe ihm dabei, weil sie viel direkter sei.