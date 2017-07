Radtour des ADFC Winsen zum alten Hoopter Schöpfwerk

ce. Winsen. Eine Feierabend-Fahrradtour zum alten Schöpfwerk in Hoopte unternimmt die ADFC-Gruppe Winsen mit allen Interessierten am Mittwoch, 19. Juli. Die Teilnehmer treffen sich um 18 Uhr am Marstall. Rainer Böttcher von der Naturschutzstiftung des Landkreises Harburg begleitet die Tour und informiert vor Ort über die Geschichte des Schöpfwerkes.