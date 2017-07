Rap-Star Kay One tritt im Winsener Beachclub auf

Im Winsener Beachclub im Eckermannpark geben sich die Stars weiterhin die Klinke in die Hand: Zu den Highlights der nächsten Wochen gehört der Auftritt des beliebten Rappers Kay One am Freitag, 28. Juli, ab 18 Uhr. Er gastiert im Rahmen seiner "Louis Louis Summer Clubtour" in der Luhestadt und bringt als Bühnenpartner DJ NTL zu seiner Show mit.Ein voller Erfolg waren die jüngsten Auftritte von "DSDS"-Gewinner Alphonso Williams alias "Mr. Bling Bling" und Popsänger Marc Terenzi im Beachclub.- Mehr Infos unter www.beachclub-winsen.de.