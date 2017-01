Reinigung und Kontrolle der Schmutzwasserkanäle in Winsen

ce. Winsen. In Winsen werden ab sofort bis Mitte Februar die Schmutzwasserkanäle im Stadtgebiet nördlich der Dorotheenstraße und der Schirwindter gereinigt und kontrolliert. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Gereinigt werden die Kanäle im Hochdruckspülverfahren. Dies hat keine Auswirkungen auf die Anschlussleitungen, wenn das Entwässerungssystem im Haus ordnungsgemäß installiert ist. Anfallende Druckluft entweicht dann über die Luftleitung. Nur wenn das Leitungssystem im Haus nicht fachgerecht ist, kann Wasser in den Geruchsverschlüssen der Abwasseranlagen herausspritzen. Dabei handelt es sich allerdings "nur" um das eigene saubere Abwasser in den Verschlüssen. Hierauf wird vorsorglich hingewiesen.