"Rock in den Mai" in Winsen

Winsen Luhe: Stadthalle |

ce. Winsen. "Rock in den Mai" ist am Sonntag, 30. April, ab 17 Uhr in der Winsener Stadthalle (Luhdorfer Straße 29) angesagt. Es spielen die "Rock 'n Roll Deputyz", die "Ballroom Hamburg Allstars" und "The Golden Age Of Cerberus". Für die Gäste gibt es 50 Liter Freibier. Die Karten kosten im Vorverkauf 19,50 Euro und an der Abendkasse 21 Euro. - Karten unter www.rock.stadthalle-winsen.de sowie bei der Tourist-Information im Winsener Marstall und bei Luhe-Reisen in Winsen (Deichstraße 11).