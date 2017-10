Rock- und Pop-Chor "LoChorMotion" präsentiert Programm "Abgemurkst"

Geesthacht: Oberstadt-Treff |

ce. Geesthacht. Sein neues Programm "Abgemurkst" präsentiert der Lüneburger Rock- und Pop-Chor "LoChorMotion", dem auch Mitglieder aus dem Kreis Harburg angehören, am Samstag, 21. Oktober, um 19 Uhr im Geesthachter Oberstadt-Treff (Dialogweg 1). Die Sängerinnen und Sänger wollen einen Mord aufklären und gehen in ihren Liedern allen möglichen Motiven auf den Grund. - Karten für 12 Euro an der Abendkasse, Infos unter www.oberstadt-treff.de und www.lochormotion.de.