Salzhäuser Bücherei sucht ehrenamtliche Unterstützung bei der Arbeit mit Kindern

ce. Salzhausen. Ehrenamtliche Unterstützung bei der Arbeit mit Kindern sucht das Team der Samtgemeindebücherei Salzhausen. Alle zwei Wochen mittwochs um 16 Uhr kommen Kinder im Alter zwischen vier und sechs Jahren in die Bücherei, um sich etwas vorliesen zu lassen. Diese Aufgabe übernehmen zehn ehrenamtliche Vorlesepaten aus der Bücherei. Um die Vorlesestunde attraktiver zu gestalten, gibt es seit Kurzem ein Rahmenprogramm. Daher ist die Bücherei auf der Suche nach Personen, die vor oder nach dem Vorlesen mit den Jungen und Mädchen basteln, malen, singen, tanzen oder spielen wollen. Das benötigte Material stellt die Bücherei-Crew, die für Vorschläge offen ist, zur Verfügung. Als "Belohnung" für ihren Einsatz können die Aktiven das ganze Jahr in der Bücherei kostenlos Medien ausleihen.

- Infos bei der Bücherei unter Tel. 04172 - 969959, per E-Mail unter buecherei@salzhausen.de oder persönlich bei Einrichtungsleiterin Donata Kurka und Mitarbeiter Andrea Heuß-Stegen.