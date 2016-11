Salzhäuser "Interessengemeinschaft Ambulante Pflege" bietet Infoabende zum neuen Pflegegesetz an

Winsen (Luhe): Gemeindehaus St. Jakobus |

ce. Winsen/Salzhausen. Kostenlose Infoabende über das neue Pflegestärkungsgesetz II veranstaltet der Salzhäuser Verein "Interessengemeinschaft Ambulante Pflege" (IG) jeweils um 19 Uhr am Mittwoch, 30. November, in seiner Beratungsstelle im Winsener Gemeindehaus St. Jakobus (Borsteler Weg 1a) und am Mittwoch, 14. Dezember, im IG-Generationenhaus in Salzhausen (Am Paaschberg 8). Der nächste Basiskursus für pflegende Angehörige mit sieben Terminen beginnt am 1. März 2017. - Anmeldungen und Infos zu Infoabenden und Kursus bei Bärbel Walter (Tel. 04172 - 1200) oder bei Swenja Matejat (Tel. 04171 - 64147).