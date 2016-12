Salzhäuser Kunstverein "KuKuK" hat noch Plätze frei im bunten Kursprogramm

Die Aktivitäten des Salzhäuser Kunstvereins "KuKuK" ("Kunst machen - Kunst gucken - Kunst fördern") erfreuen sich über die Samtgemeinde hinaus großer Beliebtheit. In einigen Kursen im "KuKuK"-Atelier (Schmiedestraße 1) sind aber noch Plätze frei. Dieses gilt unter anderem für das Malen für Jugendliche ab 13 Jahren und junge Erwachsene, das montags von 17.30 bis 19 Uhr mit Kursusleiterin Anja Lührs stattfindet. Auch Tanja Ahrens-Lenk hat in ihrem Jugendatelier für Elf- bis 15-Jährige, das sie dienstags von 16 bis 17.30 Uhr anbietet, noch Kapazitäten. Freies Malen für Erwachsene mit Marianne Heitmann ist mittwochs von 19 bis 21 Uhr und donnerstags von 9.30 bis 11 Uhr angesagt. Die "bunte Palette", die Julia Schröder donnerstags für Sechs- bis Neunjährige (15.15 bis 16.30 Uhr) sowie für Teilnehmer ab zehn Jahren (17 bis 18.30 Uhr) anbietet, reicht von Malen und Zeichnen bis zum plastischen Gestalten. Gerne gesehen ist darüber hinaus interessierte Kreative, die beispielsweise am Mittochnachmittag Kurse anbieten möchten. - Infos und Kontaktdaten unter http://www.kukuk-ev.de oder per E-Mail unter info@kukuk-ev.de.