Salzhäuser MTV-Blasorchester lädt ein zum Kinderkonzert am Paaschberg

Zum Freiluft-Kinderkonzert für seine kleinsten Fans und alle, die es werden möchten, lädt das Blasorchester des MTV Salzhausen am Samstag, 2. Juni, um 15 Uhr in der Salzhäuser Paaschberg-Arena ein. Auch erwachsene Zuhörer sind natürlich herzlich willkommen. Unter der musikalischen Leitung von Raphaela Backhaus-Olbrich unternimmt die weit über die Kreisgrenzen hinaus beliebte Formation eine etwa einstündige Reise durch die verschiedenen Genres eines Blasorchesters.Das Publikum bekommt Einblicke ins Orchesterleben. Die einzelnen Instrumente werden vorgestellt und dürfen ausprobiert werden. Darüber hinaus gibt es die Gelegenheit, beim Musizieren mitzuwirken. "Wir möchten mit dieser Veranstaltung das Hobby Musik vorstellen und neue Mitglieder gewinnen", so Raphaela Backhaus-Olbrich.Bei Regen muss das Konzert, zu dem der Eintritt frei ist, leider ausfallen.