Salzhäuser Waldbad-Saison startet am 29. April

Der Countdown läuft für die neue Saison im Waldbad Salzhausen: Der Badespaß beginnt am Samstag, 29. April, um 10 Uhr. Wie in der Vergangenheit wird am Eröffnungstag kein Eintritt verlangt. Öffnungszeiten und Preise haben sich gegenüber dem vergangenen Jahr nicht geändert. Dienstags bis freitags steht für die Frühschwimmer die Tür bereits ab 6 Uhr offen. Von montags bis freitags bietet das Waldbad auch weiterhin ab 18 Uhr einen vergünstigten Feierabendtarif für Erwachsene an. Ab sofort sind Saisonkarten sowie Gutscheine ganzjährig im Rathaus zu den Öffnungszeiten bei Tina Beister (1. Stock, Zimmer 19) zu haben.Außerdem bietet das Waldbad einen Erwachsenen-Schwimmkursus für Nichtschwimmer und Anfänger an. Der zehnstündige Kursus findet in der Zeit vom 8. Mai bis 7. Juli jeweils montags um 20.45 Uhr nach dem offiziellen Badebetrieb statt, damit die erwachsenen Nichtschwimmer unter sich sind. Maximal fünf Interessierte können teilnehmen, die Kosten betragen 70 Euro. Nähere Infos gibt es beim Waldbad-Team unter Tel. 04172 - 962484.Neu ab dieser Saison: Die Samtgemeinde Salzhausen stellt der Tauchschule "Tauchzeit" Räumlichkeiten für Theorieschulungen zur Verfügung. Die Tauchschule bietet im Waldbad außerdem unter anderem Schnuppertauchen, Tauchkurse, Mermaiding, Handicap und Tauchen an.