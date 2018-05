"Salzhausen rollt" für die Gesundheit

Touren-Aktion am "Europäischen Tag des Fahrrades"

"Salzhausen rollt..." lautet das Motto der Aktion, mit der sich der Verein "Salzhausen e.V. - Kultur - Heimat - Leben" am Sonntag, 3. Juni, am "Europäischen Tag des Fahrrades" beteiligt. Der Tag soll auf die zunehmenden Verkehrsprobleme durch motorisierte Fortbewegungsmittel aufmerksam machen, vor allem aber den Blick auf die umweltfreundlichen und gesunden Vorzüge des Radelns lenken. Am Sonntag starten folgende Touren ab dem Salzhäuser Rathaus:• 10 Uhr: Mountainbike-Tour, die etwa fünf Stunden dauert und über 50 Kilometer und 15 "Berge" sportlich rund um Salzhausen führt. Tourguide ist Heinrich Düver.• 12 Uhr: Dörfertouren circa drei Stunden durch die nördlichen Orte der Samtgemeinde Salzhausen mit Guide Hans Dieter Müller oder ebenfalls drei Stunden durch den südlichen Teil der Samtgemeinde mit Guide Hans-Uwe Weyer• 13 Uhr: Entdecker-Tour, bei der es in gut zwei Stunden mit Guide Elisabeth Mestmacher durch Salzhausen geht.Neu ist in diesem Jahr ein gemeinsames Ankommen nach den Radtouren gegen 15 Uhr beim clever fit-Fitnessstudio am Kreuzweg in Salzhausen. Bei der Bäckerei Soetebier gleich nebenan gibt es Kaffee, kühles Radler und herzhafte oder süße Stärkungen. Der ADFC Hanstedt-Salzhausen bietet allen Fahrradbesitzern eine kostenpflichtige Codierung ihrer Drahtesel an. Die Winsener Firma Bike Park Timm stellt bis zu zehn E-Bikes vor Ort vor und lädt zum Probefahren ein.Unter allen angemeldeten Teilnehmern werden vom Bike Park Timm drei Gutscheine im Wert von jeweils 100 Euro verlost.Die Teilnahme an den Touren ist kostenlos und erfolgt auf eigene Gefahr. Es handelt sich nicht um ein Rennen, sondern im Vordergrund stehen das Kennenlernen der reizvollen Region und ihrer Sehenswürdigkeiten.• Die Anmeldung ist möglich bei Heinrich Düver unter Tel. 04172 - 7474 oder per E-Mail an aktiv.markt.duever@t-online.de sowie über die ausliegenden Listen bei clever fit, Edeka Düver und Bäcker Soetebier mit Namen, Telefonnummer oder E-Mailadresse. Infos unter www.salzhausen-eV.de.