Sangenstedter Seniorenausfahrt zu einer Schmiede

ce. Sangenstedt. Die traditionsreiche Winsener Schmiedewerkstatt der Firma Hoppe Stahlbau ist das Ziel der nächsten Sangenstedter Seniorenausfahrt, die am Montag, 3. Juli, stattfindet. Die Teilnehmer starten um 14 Uhr am Sangenstedter Feuerwehrhaus, wo sie gegen 17 Uhr wieder ankommen. Olaf von Appen, Neffe und Nachfolger des Firmennamen-Gebers Heino Hoppe führt die Gäste durch die Schmiede und gibt Einblicke in das Handwerk. Für Verpflegung und Sitzgelegenheiten ist gesorgt. Anmeldung unter Tel. 04171 - 71189 bei Andrea Röhrs.

- Urlaubsbedingt fällt der Seniorennachmittag am Donnerstag, 6. Juli, aus.