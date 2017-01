Schachverein bittet zum Winterturnier

Zum Winterturnier lädt der Schachverein Winsen lädt ab Donnerstag, 12. Januar, in die Cafeteria des Altenheims Bethesda (Friedrich-Lichtenauer-Allee 3) ein. Mitspielen kann dabei auch jeder Hobbyspieler. Das Turnier ist offen ausgeschrieben, eine Vereinszugehörigkeit nicht erforderlich.Eine spezielle Winsener Besonderheit des Turniers ist die Aufteilung der Spieldauer: Die Bedenkzeit von insgesamt einer halben Stunde pro Partie wird nicht gleichmäßig, sondern nach jeweiliger Spielstärke auf beide Spieler verteilt. Gespielt werden an den drei Donnerstagen im Januar insgesamt elf Runden, Spielbeginn ist jeweils um 20 Uhr. Das Startgeld für das gesamte Turnier beträgt 5,50 Euro. Das komplette Startgeld wird gestaffelt in drei Gruppen ausgeschüttet.- Anmeldungen und Auskünfte zum Wettstreit bei Turnierleiter Julian Zeyn unter Tel. 04176 - 7077 entgegen. Interessenten können sich aber auch am ersten Spieltag bis 19.45 Uhr in der Cafeteria des Altenheims Bethesda einfinden. Weitere Infos unter http://www.sv-winsen.de.