Schlemmer-Ausflug der Sangenstedter Senioren

ce. Sangenstedt. Einen Ausflug unter dem Motto "Schlemmen und Klönen" zum Fährhaus Tespe unternehmen die Sangenstedter Senioren am Donnerstag, 4. Mai. Die Teilnehmer starten in Privat-Pkw um 12 Uhr am Feuerwehrhaus, wo sie gegen 14.30 Uhr auch wieder eintreffen. Da das Essen vorbestellt wird, müssen sich Interessierte bis Dienstag, 2. Mai, bei Andrea Röhrs unter Tel. 04171 - 71189 anmelden.