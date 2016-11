Schönste Fassaden in Winsener Ortsteilen werden gesucht

"Die schönsten Fassaden in Winsens Ortsteilen" ist das Thema des zweiten Fassadenwettbewerbs, den die Bürgerstiftung Winsen veranstaltet. Sie möchte damit auch die Zugehörigkeit und Verbundenheit der Ortsteile mit der Stadt Winsen deutlich machen. Von der Stiftung wurden bereits 23 Fassaden ausgewählt und fotografiert. Vor Beginn des eigentlichen Wettbewerbs im Dezember sucht die Initiative noch weiter lohnende Häuserfronten im Raum Winsen. Die bisher ausgewählten Fassaden sind unter http://www.buergerstiftung-winsen.de/fassaden ortsteile zu sehen. Weitere Vorschläge werden mit Angabe der Adresse bis zum 25. November per E-mail an info@buergerstiftung-winsen.de berücksichtigt.Über die schönste Fassade können die Bürger den ganzen Dezember über sowohl im Internet als auch im Bürgersaal des Rathauses, wo die Bilder der Fassaden gezeigt werden, abstimmen. Jede Stimme nimmt wieder an der Verlosung von attraktiven Preisen teil. Auch die Eigentümer der schönsten Fassaden erhalten Preise und Urkunden.- Infos unter http://www.buergerstiftung-winsen.de.