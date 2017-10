Shoppen und Genießen sind Trumpf beim verkaufsoffenen Sonntag in Lüneburg

"Lüneburger Wunschsonntag" ist das Motto des verkaufsoffenen Sonntages, der in der Hansestadt am 29. Oktober von 13 bis 18 Uhr stattfindet. Die Lüneburger Einzelhändler laden zum vorwinterlichen Shoppen und Genießen ein. Sie bieten Warmes und Schickes zum Anziehen, Geschenkideen und auch Leckereien zum Kosten an. Kinder können wieder ihren persönlichen Wunschzettel gestalten, und auch der Wochenmarkt auf dem Marktplatz wird wieder ein beliebtes Ziel zum Flanieren und Einkaufen sein.Weihnachten ist nicht mehr fern, und schon jetzt könnten beim verkaufsoffenen Sonntag Kinderwünsche wahr werden (siehe Extra-Text). Auf dem Marktplatz präsentieren sich das THW, die Polizei, die Feuerwehr Lüneburg, der Zoll, das DRK, die Reservisten der Bundeswehr und das Infokarrierecenter der Bundeswehr mit Ständen. Dazu gibt es Eintopf aus der Gulaschkanone. Bei Hold und Trendholder bekommen alle Kunden von Hold und Street One zu ihrem Einkauf eine der beliebten Hold-Shopping-Bags gratis dazu. Wer bei Schmuck Stylez in der Kuhstraße einen Wunsch aus dem Sortiment bis 30 Euro auf den Einkaufszettel schreibt, kann diesen mit Glück gewinnen. Das Modecafe Aust am Berge erfüllt modische Wünsche mit der aktuellen italienische Herbstmode, und gratis dazu gibt es ein Glas Aperol Spritz.Weil mit der kalten Jahreszeit auch die Genussmonate beginnen, kann man am 29. Oktober schon einmal gut auf den Geschmack kommen. In der Genusswelt in der Roten Straße erfahren Interessierte alles über Cognac bei einer Verkostung mit dem Markenbotschafter Godet. Seine Lieblingslakritz finden und dabei einen Adventskalender von Johan Bülow gewinnen kann man in der Schokothek in der Engen Straße. Alles zum Thema Farbedelsteine erfahren Sonntagsshopper bei Juwelier Süpke in der Großen Bäckerstraße. Hier kann man Hintergründe sammeln und sich von den außergewöhnlichen Schmuckstücken inspirieren lassen. Wie man ein kunstvolles und dekoratives Lettering zeichnet, zeigt die Autorin und Bloggerin Hannah Rabenstein bei Lünebuch von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Auf ein besonderes Shoppingerlebnis begeben sich die Sonntagsshopper bei Olymp in der Kleinen Bäckerstraße. Hier erhält man ab einem Einkaufswert von 100 Euro zehn Prozent Rabatt. Das Spielzeugfachgeschäft Fips am Berge veranstaltet zusammen mit der Firma Siku-Racing einen Renntag. Hier werden Rennstrecken der Firma aufgebaut, und man kann sein Fahrtalent unter Beweis stellen. Spannung und Spaß im Miniaturformat für Groß und Klein sind Garantiert- Weitere Infos zu den Aktionen am verkaufsoffenen Sonntag und alle Geschäfte, die sich an der Wunschzettelaktion beteiligen, gibt es unter www.einkaufsstadt-lueneburg.de und im Flyer, der in der Tourist-Info und den Lüneburger Geschäften erhätlich ist.