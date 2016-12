Silvester-Orgelkonzert in der Winsener St. Marien-Kirche

ce. Winsen. Ein Silvester-Orgelkonzert steht zum Jahresabschluss am Samstag, 31. Dezember, um 22 Uhr in der Winsener St. Marien-Kirche (Rathausstraße 3) auf dem Programm. Kantor Reinhard Gräler spielt Toccaten von Johann Sebastian Bach. Im Anschluss gibt es Berliner und Punsch im Gemeindehaus. Der Eintritt zum Konzert kostet 8 Euro, Karten sind im Gemeindebüro und an der Abendkasse erhältlich.