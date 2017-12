Silvesterkonzert in der Winsener St. Marien-Kirche

Winsen (Luhe): St. Marien-Kirche |

ce. Winsen. Zum Jahresausklang lädt die Winsener Kirchengemeinde St. Marien am Sonntag, 31. Dezember, um 22 Uhr zu einem Silvesterkonzert in ihrem Gotteshaus (Rathausstraße 3) ein. Reinhard Gräler spielt auf der Orgel Werke von Bach, Buxtehude, Ritter und Reger. Anschließend steht ein gemütliches Beisammensein im Saal des Gemeindehauses bei Punsch und Berlinern auf dem Programm. Karten zum Preis von 8 Euro gibt es an der Abendkasse.