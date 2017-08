So ein Zirkus - City Marketing lädt zum großen Kinderfest ein

"So ein Zirkus" heißt es am Samstag, 5. August, wenn die City Marketing von 10 bis 15 Uhr zum großen Kinderfest auf den Kirchvorplatz einlädt."Verkleide dich als Zirkusdirektor, sei ein Clown oder ein Artist und du kannst tolle Preise gewinnen", wirbt Organisatorin Simone Wempe von der Stadtverwaltung.Dabei ist eine riesige Hüpfburg in Form eines Zirkuswagens sowie ein Mitmachzirkus, wo die Kinder verschiedene Dinge ausprobieren können. Ebenfalls mit von der Partie sind Roy Dannert mit seinen einzigartigen Luftballon-Modellagen und das "blaue Spielmobil" der Stadtjugendpflege. Ein Kinderkarussell, ein Crepes-Stand und eine Zuckerbude runden das Programm ab.