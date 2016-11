Stadtjugendpflege Winsen bietet Skater-Spaß in der Halle an

Winsen (Luhe): Reso-Fabrik |

ce. Winsen. Zum Skaten in der Halle lädt die Stadtjugendpflege Winsen alle Boarder, Skater und Scooter an den Montagen 14. November und 12. Dezember jeweils von 17 bis 20 Uhr in die Reso-Fabrik (Neulander Weg 15) ein. Dort gibt es Rampen, coole Musik und Videos, einen Heizlüfter gegen die winterlichen Temperaturen und Leckeres zum Essen. Der Eintritt ist für die Teilnehmer frei, es besteht jedoch Helmpflicht.