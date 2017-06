Stadtpilgerwege starten wieder in Winsen

ce. Winsen. Anlässlich des 500-jährigen Reformations-Jubiläums lädt Wilfried Staake, Pilgerbegleiter und Diakon im Kirchenkreis Winsen, unter dem Motto "60 Minuten für die Seele" wieder ein zu Stadtpilgerwegen in Winsen. Die nächsten Termine sind am Freitag, 7. Juli und 11. August. Im Mittelpunkt steht dabei Reformator Martin Luther, der auf die Pilgerbewegung im Mittelalter nicht sonderlich gut zu sprechen war. Warum das so war und warum Wilfried Staake als Lutheraner trotzdem lospilgert, erfahren die Teilnehmer unterwegs. - Infos bei Wilfried Staake unter Tel. 04171 - 654235 oder unter www.kirchenkreis-winsen.de.