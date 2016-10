Winsen (Luhe): Gasthof Alpers |

ce. Luhdorf/Winsen. Ihren monatlichen Stammtisch veranstaltet die ADFC-Ortsgruppe Winsen am Dienstag, 11. Oktober, um 19.30 Uhr im Luhdorfer Gasthof Alpers (Brümmelkamp 28). Gäste sind herzlich willkommen.

- Ein Fahrradtour nach Brietlingen unternehmen die ADFCler mit allen Interessierten am Mittwoch, 12. Oktober. Die Teilnehmer an dem 50 Kilometer langen Ausflug starten um 10 Uhr am Winsener Marstall. In Brietlingen ist eine längere Pause mit Einkehr geplant.