Stammtisch und Fahrradtour der ADFC-Ortsgruppe Winsen

ce. Luhdorf/Winsen. Zu ihrem nächsten Stammtisch trifft sich die ADFC-Ortsgruppe Winsen am Dienstag, 11. Juli, um 19.30 Uhr im Luhdorfer Gasthof Alpers (Brümmelkamp 28). Alle Interessierten sind herzlich willkommen.

- Eine Fahrradtour zum Reihersee bei Lüdershausen unternehmer die Winsener ADFC-ler am Mittwoch, 12. Juli. Auch hier können Gäste gerne dabei sein. Die Teilnehmer an der insgesamt 52 Kilometer langen Tour treffen sich um 10 Uhr am Winsener Marstall. Von dort geht es über Fahrenholz, Horburg und Over nach Lüdershausen zum Reihersee. Dort ist eine längere Pause vorgesehen, die zum Schwimmen genutzt werden kann. Eine Einkehr gibt es nicht, weshalb ausreichend Proviant und Getränke mitgenommen werden sollten. Die Rückfahrt führt über St. Dionys, Radbruch und Borstel wieder nach Winsen.