Sternsinger sind wieder im Raum Winsen und Stelle unterwegs

ce. Winsen/Ashausen/Stelle. Zur Aktion Dreikönigssingen starten die Sternsinger der katholischen Winsener Kirchengemeinde Guter Hirt sowie der evangelischen Gemeinden St. Marien in Winsen, St. Andreas in Ashausen und St. Michael in Stelle am Samstag, 7. Januar. Die von Erwachsenen begleiteten Kinder zwischen fünf und 15 Jahren bringen den Menschen im Raum Winsen und Stelle den Segen und sammeln Geld für Not leidende Jungen und Mädchen in aller Welt. Sie unterstützen damit die weltweit größte "Kinder helfen Kindern"-Initiative. Wer am 7. Januar von den Sternsingern besucht werden möchte, muss dies in den jeweiligen Büros der Kirchengemeinden anmelden.

- Bereits am Freitag, 6. Januar (Dreikönigstag), sind die Sternsinger bei einem Familiengottesdienst dabei, zu dem die St. Marien-Gemeinde um 17 Uhr in ihr Gotteshaus einlädt.