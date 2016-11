Sternsinger werden in Winsen, Ashausen und Stelle gesucht

ce. Winsen/Ashausen/Stelle. Ihre Aktion Dreikönigssingen bereiten derzeit die Sternsinger der katholischen Kirchengemeinde Guter Hirt und der evangelischen St. Marien-Gemeinde in Winsen sowie St. Andreas in Ashausen und St. Michael in Stelle vor. Die Kinder im Alter zwischen fünf und 15 Jahren werden am 6. und 7. Januar 2017 mit ihren erwachsenen Begleitern den Menschen in der Region den Segen bringen und Geld sammeln für Not leidende Jungen und Mädchen in aller Welt. Wer auch als Sternsinger aktiv werden möchte, kann sich noch in den vier Kirchengemeinden anmelden. Die Kinder aus Ashausen treffen sich schon an diesem Samstag, 19. November, von 14 bis 17 Uhr zu einer Vorbereitung im Gemeindehaus.