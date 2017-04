"Tag der offenen Tür" am Gymnasium Winsen

Winsen (Luhe): Gymnasium |

ce. Winsen. Ein "Tag der offenen Tür" findet am Freitag, 28. April, von 15 bis 18 Uhr am Gymnasium Winsen (Bürgerweide 9) statt. Grundschulkinder der 4. Klasse sind eingeladen, sich mit ihren Eltern über das umfangreiche Fächer-, Ganztags- und Profilangebot der Schule zu informieren und die Räume zu besichtigen. In der Mensa werden Kaffee und Kuchen angeboten.