"Tag der offenen Tür" am Winsener Luhe-Gymnasium

ce. Winsen. Zum "Tag der offenen Tür" lädt das Winsener Luhe-Gymnasium (Knüttelkamp 22) am Mittwoch, 26. April, um 16 Uhr ein. Alle zukünftigen Schüler sowie ihre Eltern können sich aus erster Hand über die Unterrichts- und Nachmittagsangebote informieren. Interessierte können an Mitmachaktionen und an einem Schnupperunterricht teilnehmen.