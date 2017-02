Taizé-Andacht, Familien- und Krabbelgottesdienst in Winsen

Winsen (Luhe): St. Marien-Kirche |

ce. Winsen. Zu einer Taizé-Andacht für den Frieden lädt die Winsener Kirchengemeinde St. Marien am Freitag, 24. Februar, um 19 Uhr in die Kirche (Rathausstraße 3) ein. Am Samstag, 25. Februar, findet um 17 Uhr im Gemeindezentrum (Kirchstraße 2) wieder der etwas andere Gottesdienst für Familien, „Gott & Spaghetti“, statt. Pastor Markus Kalmbach freut sich auf viele Besucher an beiden Terminen. Am Sonntag, 26. Februar, um 11.30 Uhr sind Kinder bis drei Jahre mit Eltern, Großeltern oder Paten zum Krabbelgottesdienst mit Diakonin Tanja Homberg im Gemeindezentrum herzlich eingeladen.